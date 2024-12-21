Diyarbakır'da İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı
Diyarbakır Sur'da iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA