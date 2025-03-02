Meteoroloji Ege Denizi İçin Saat Verdi, Fırtınanın Eli Kulağında

Son iki haftadır depremlerle sarsılan Ege Denizi için Meteoroloji, şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda fırtınanın şiddetinin akşam saatlerinde artacağı belirtildi.

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Meteoroloji Ege Denizi İçin Saat Verdi, Fırtınanın Eli Kulağında

Meteoroloji Müdürlüğü, yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi’nde şiddetli fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı.

Meteoroloji Ege Denizi İçin Saat Verdi, Fırtınanın Eli Kulağında - Resim : 1

Yapılan uyarıda şöyle denildi: Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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