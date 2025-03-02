Meteoroloji Ege Denizi İçin Saat Verdi, Fırtınanın Eli Kulağında

Meteoroloji Müdürlüğü, yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi’nde şiddetli fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı.

Yapılan uyarıda şöyle denildi: Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA