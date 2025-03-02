Diyarbakır'da Büyük Vicdansızlık! Köpeğin Ağızını İple Bağladılar....

Diyarbakır'da vicdana sığmayan görüntüler gündem oldu. Sokakta ağzı iple bağlı bulunan köpek can çekişirken bulundu. Köpek uzun uğraşlar sonunda polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Diyarbakır’da dün gece saatlerinde sokakta bulunan bir köpeğin ağzı, kişi veya kişiler tarafından iple bağlandı. Durumu fark eden vatandaşlar ve polis, köpeğin ağzına bağlanan ipi uzun uğraşlar sonucu kesti. Can çekişen köpek, ipin çözülmesiyle rahat nefes aldı.

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Kaynak: İHA

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