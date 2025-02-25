Osmaniye'deki Katliam Soruşturmasında Flaş Gelişme: Bu Nasıl Görevden Alma?

‘Kanlı Yasa’nın Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanından hayvan katliamı haberleri peş peşe gelirken, son olarak Osmaniye’de 21 köpeğin katledildiği ortaya çıkmıştı. Osmaniye Belediyesi'ne ait bir barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte öldürülmüş halde bulunmuştu. Köpeklerin katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 yetkilinin görevden alındığı bildirildi.

Birkaç köpeğin ise canlı canlı gömüldüğü de görüntülere yansımıştı. Öldürülen köpekler ile yaşayanların aynı yerde tutulması da dikkat çeken bir diğer noktaydı.

GÖREVDEN ALINDILAR AMA...

Hayvan barınağındaki şüpheli köpek ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturmada veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, mevcut görevlerinden alındığı bildirildi. Ancak görevlerinden alınan yetkililerin başka birimlerde görevlendirilmesi dikkat çekti.

Konuya ilişkin Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Belediyemiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar; veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, hayvan barınağındaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdir. Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA