Turist Kadının Hayatını Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Antalya’da tatil yapan İngiliz turist Rahma Ali, bir restoranda yemek yerken nefes borusuna takılan salata parçası nedeniyle ölümden döndü. Kadının durumunu fark eden garson Ramazan Esen, Heimlich manevrasıyla turist kadının hayatını kurtardı.

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Antalya’da tatil yapan İngiliz turist Rahma Ali (54), Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda yemek yerken nefes borusuna salata parçası takıldı. Öksürmeye başlayan ve nefes almakta zorlanan kadını fark eden garson Ramazan Esen (28), ilk olarak sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak durumun ciddiyetini anlayan Esen, Heimlich manevrasını uygulayarak turistin boğulmasını önledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından kendine gelen Rahma Ali, garsona teşekkür etti.

Müdahaleyi gerçekleştiren Ramazan Esen, ilk yardım eğitimini hem çalıştığı iş yerinde hem de askerlik görevi sırasında aldığını belirterek, "Aklımda kalmıştı, bir iki defa deneyince kendine geldi" dedi. Olay anında turistin nefes alamadığını fark edince hemen harekete geçtiğini söyleyen Esen, bu tür durumlarda hızlı ve bilinçli hareket etmenin hayat kurtardığını vurguladı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Rahma Ali ise, “Restoranda salata yerken boğazıma takıldı ve nefes alamadım. Garson gelip hemen yardımcı oldu, şu an bir sorunum yok. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kaynak: İHA

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Heimlich manevrası Antalya Turist
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