Osmaniye'deki Köpek Katliamı Unutulmasın! 'DERHAL HESAP VERİN'

Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte katledilmiş halde bulunmuş; birkaç köpeğin ise canlı canlı toprağa gömüldüğü fark edilmişti. Osmaniye'deki bu katliama hayvanseverler sert tepki gösterdi.

'SOUMLULARIN HESAP VERMESİ GEREKEN BÜYÜK BİR SKANDAL'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, katliama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eroğlu katliama şöyle tepki gösterdi:

"Osmaniye’de bulunan hayvan barınağında meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan vahim olay, veteriner hekim camiasını ve kamuoyu vicdanını derinden sarsmıştır. Sahipsiz hayvanların korunması ve refahı için var olması gereken bir kurumda, onlarca hayvanın toplu şekilde ölü bulunması, sorumluların derhal hesap vermesi gereken büyük bir skandaldır.

'ŞEFFAFLIK GÖSTERİLMEMİŞ'

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, barınakta 21 sahipsiz hayvanın ölü bulunduğu, bu hayvanlar üzerinde incelemelerin başlatıldığı bildirilmiştir. Ayrıca, yeni ölen 4 köpeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildiği açıklanmıştır. Ancak hayvan ölümlerinin boyutu ve sebepleri hakkında tatmin edici bir bilgilendirme yapılmamış, kamu vicdanını rahatlatacak bir şeffaflık gösterilmemiştir.

'İNSANLIK DIŞI UYGULAMA'

Bu tür toplu katliamlar, hayvan haklarına ve toplum vicdanına yapılmış ağır bir saldırıdır. Sahipsiz hayvanların yaşam hakkı, yasalarla güvence altına alınmış olup, hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele suçtur. Barınaklar, hayvanların güvenli bir şekilde yaşaması gereken yerlerdir; katliamların, ihmallerin, ölüme terk edilmelerinin merkezi olamaz! Hayvanlara yönelik bu insanlık dışı uygulamaları gerçekleştirenler kadar, buna göz yuman, görevini yerine getirmeyen ve sessiz kalarak sorumluluğunu unutan herkes vicdani değerlerden yoksundur.

Yetkililerin bu vahim olay karşısında hızlı, şeffaf ve etkin bir soruşturma yürütmesini bekliyoruz. Sorumluların tespit edilerek hak ettikleri şekilde cezalandırılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması zorunluluktur.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu elim olay, Türkiye’de sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik sistematik eksiklikleri ve barınaklardaki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Barınakların yönetiminin bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi zaruridir. Sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, beslenme, tedavi ve kısırlaştırma süreçleri, veteriner hekimlerin rehberliğinde ve denetiminde yürütülmelidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, hayvan hakları, hayvan sağlığı ve refahının korunması adına sürecin takipçisi olacağımızı ve konunun aydınlatılması için tüm yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA