Kadın Cinayetinin Adresi Bu Kez Gaziantep: Önce Öldürdü, Sonra Kimyasalla Saldırdı

Gaziantep’te meydana gelen vahşette Mahmut Kökçü isimli şahıs tartıştığı eski eşini bıçakla katletti. Saldırganın daha sonra eski kayınbiraderinin iş yerine giderek yüzüne yanıcı madde attığı belirlendi.

Aktarılan bilgilere göre, Mahmut Kökçü isimli şahıs, eski eşini tartışma sonrası bıçakladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, olayın gerçekleştiği yerde yapılan incelemelerde Necla Özbiber’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Özbiber’in cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Zanlı Mahmut Kökçü’nün eski eşini katlettikten sonra, kadının erkek kardeşinin iş yerine giderek onun da yüzüne yanıcı madde döktüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA-İHA