Kadın Cinayetinin Adresi Bu Kez Gaziantep: Önce Öldürdü, Sonra Kimyasalla Saldırdı

Gaziantep'te Mahmut Kökçü isimli şahıs, eski eşini katlederek kaçtı. Şahsın, Necla Özbiber'i öldürdükten sonra kayın biraderine de kimyasalla saldırdığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kadın Cinayetinin Adresi Bu Kez Gaziantep: Önce Öldürdü, Sonra Kimyasalla Saldırdı

Gaziantep’te meydana gelen vahşette Mahmut Kökçü isimli şahıs tartıştığı eski eşini bıçakla katletti. Saldırganın daha sonra eski kayınbiraderinin iş yerine giderek yüzüne yanıcı madde attığı belirlendi.

Aktarılan bilgilere göre, Mahmut Kökçü isimli şahıs, eski eşini tartışma sonrası bıçakladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, olayın gerçekleştiği yerde yapılan incelemelerde Necla Özbiber’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın Cinayetinin Adresi Bu Kez Gaziantep: Önce Öldürdü, Sonra Kimyasalla Saldırdı - Resim : 1

KİMYASALLA ESKİ KAYIN BİRADERİNE SALDIRDI

Özbiber’in cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Zanlı Mahmut Kökçü’nün eski eşini katlettikten sonra, kadının erkek kardeşinin iş yerine giderek onun da yüzüne yanıcı madde döktüğü ortaya çıktı.

Kan Donduran Cinayet: Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini ÖldürdüKan Donduran Cinayet: Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini ÖldürdüDünya
Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiNevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Gaziantep Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması... O Belge Ortaya Çıktı 'Sahte Diploma' Soruşturması... O Belge Ortaya Çıktı
Restoranda Rehine Krizi, 1 Kişi Vuruldu: Özel Harekat Polisleri Bölgede Restoranda Rehine Krizi, 1 Kişi Vuruldu
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı