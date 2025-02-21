Kan Donduran Cinayet: Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini Öldürdü

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Taylor Meyer adlı erkek, 14 Şubat'ta eşi Deborah Meyer'ı öldürmekten tutuklandı. Meyer'ın polise verdiği ifadede eşi için bir elbise ve akşam yemeği de dahil olmak üzere bir Sevgililer Günü kutlaması planladığını söylediği, ayrıca çocuklarına Paris temalı bir gece için Eyfel Kulesi'nin resimlerini çizdirdiğini söylediği belirtildi.

Meyer polise, eşinin o gece çabalarını takdir etmediğini ve mesafeli göründüğünü düşündüğünü de söyledi. Ayrıca “Hayatımda yaptığım en zor şeydi” dediği iddia edildi. Adamın, bunların ardından eşini katlettiği öğrenildi.

POLİSE İTİRAF ETTİ, MAHKEMEDE YALANLADI

Polise eşini öldürdüğünü itiraf eden Meyer, daha sonra da kadının bir iş arkadaşıyla ilişkisi olduğuna inandığını ve eşinin bir erkekle el ele tutuşurken çekilmiş bir fotoğrafını gördüğünü öne sürdü.

Meyer'ın, eşini bir şarap şişesiyle darp ettiği, ardından bir mutfak bıçağıyla defalarca bıçakladığını itiraf ettiği bildirildi. Yeminli ifadeye göre Meyer, olayın ardından aile grubuna mesaj atarak Deborah'nın öldüğünü söyledi.

Meyer'in mahkemede ise suçsuz olduğunu savunduğu öğrenildi. Mahkeme kayıtlarına göre bir sonraki duruşma 18 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi