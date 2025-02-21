TikTok Fenomeninin Sır Dolu Korkunç Ölümü, İntihar mı Cinayet mi?

Rusya'nın Achinsk şehrinde yaşayan 32 yaşındaki TikTok fenomeni Rus rapçi Victoria Lerman, feci şekilde hayatını kaybetti. Genç fenomen, 9 Şubat gecesi erkek arkadaşı tarafından banyoda ölü halde bulundu. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAATLERCE KAYNAR SU ALTINDA KALDI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk raporda, Lerman’ın saatlerce musluktan akan kaynar suyun altında kaldığı, vücudunda şiddetli yanıklar oluştuğu, kaynar suyun etkisiyle bilincinin kapandığı ifade edildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Genç fenomenin ölümü kayıtlarda "kaza sonucu ölüm" olarak değerlendirilirken, Lerman’ın yakın çevresi olayın cinayet olduğunu iddia etti. Soruşturmayı yürüten yetkililer, Lerman’ın evinde uyuşturucu maddeye rastlandığını da açıkladı. Öte yandan Lerman’ın sevgilisi uyuşturucu kullandığı ve e cenazeye katılmadığı belirtildi. Genç fenomeninin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi