Ankara'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ankara'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 09.36'da yaşanan depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak ölçüldü.

GÜNLER ÖNCE 3.5 İLE SARSILMIŞTI

Ankara'da 17 Şubat'ta bir deprem daha meydana gelmişti. Yenimahalle merkezli depremde depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülmüştü.

Bugün yaşanan depremle birlikte Ankara son 5 gün içerisinde ikinci kez sallanmış oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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