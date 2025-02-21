Ankara'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 09.36'da yaşanan depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 21, 2025
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) https://t.co/2t9rvb38Gp
21.02.2025, 09:36:30 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.1 km#Kandilli
GÜNLER ÖNCE 3.5 İLE SARSILMIŞTI
Ankara'da 17 Şubat'ta bir deprem daha meydana gelmişti. Yenimahalle merkezli depremde depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülmüştü.
Bugün yaşanan depremle birlikte Ankara son 5 gün içerisinde ikinci kez sallanmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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