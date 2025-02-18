Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınasına ilişkin Yunan sismologlardan korkutan açıklama geldi. Santorini’de denizaltında yapılan incelemelerin ardından bölgenin 6 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiği belirtilirken magmanın üst katmanlara baskı yaptığı bildirildi. Magmanın baskısını ise sismologlar "Yumurtanın akının kabuğunu kırmak" istemesine benzetti.

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Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak

Yunanistan'ın Kathimeri Gazetesi'nde, Tania Georgiopoulou imzalı haberde, yaklaşık bir aydır sallanan Santori ve çevresindeki son duruma ilişkin uzman görüşlerine yer verildi. Sismologlar Dimitris Papanikolaou ve Kostas Papazachos'un görüşlerinin aktarıldığı haberde bölge yumurtaya benzetildi.

Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak - Resim : 1

MAGMA BASKI YAPIYOR

Bölgedeki durumu anlatan Sismolog Kostas Papazachos, Ege Denizi'nin kabuğuna magmadan bir baskı olduğunu ve bu magmanın kabuğu zorladığını söyledi. Sismolog Kostas Papazachos, "Bir yumurta olduğunu hayal edelim. Üzerinde yaşadığımız kabuk Ege Denizi'nin kabuğudur ve yumurta akının içinde birçok yerde yüzeye ulaşmak isteyen sıcak bir madde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Papazachos, olayı, "Daha önce hiç yaşamadığımız, benzeri görülmemiş bir olay. Daha önce bu bölgede ölçebildiğimiz ve izleyebildiğimiz büyüklükte bir magma sokulmasıyla karşılaşmamıştık." sözleriyle tanımlarken, yaşanan son depremleri, "Yunanistan'da sürekli tektonik depremler yaşanıyor. Şimdi incelediğimiz farklı bir olgu var, o da magmanın sokulumuyla ilgili ve bu yüzden tektono-magmatizma diyoruz." sözleriyle özetledi.

Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak - Resim : 2

HANGİ NEDENLE TETİKLENDİ?

Sismolog Dimitris Papanikolaou ise açıklamalarında, bölgedeki bir magma kesitinin bilinmeyen bir nedenle tetiklendiğini söylerken durumu şu şekilde anlatı:

"Yaklaşık 8-10 kilometre derinlikte Anhidro yakınlarında magmatik malzemeden oluşan bir kesit var. Bu, bilinmeyen bir nedenden dolayı tetiklendi ve tam da meselenin özüne iniyor. Ama bu, şu aşamada başarılı olacağı anlamına gelmiyor, çünkü Anydros'un kabuğu çok sert kayalardan oluşan kalın bir kabuktur. Magmanın uyarımı bölgede mevcut tektonik kuvvetlerle birleşmiştir. Yani magma faylara baskı yapıyor ve faylar kırılıyor."

Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak - Resim : 3

EN ÖNEMLİ SORUN NE?

Şu anda en önemli sorunun, "Magmanın basıncı Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde, küçük-orta şiddette depremler yaratmaya ne kadar daha devam edecek?" olduğunu belirten Papanikolaou, 6 şiddetinde bir deprem ihtimalini gümdeme getirdi ve "Daha önce kırılmış olan diğer fayların yanında bulunan Anydros fayı da kırılırsa Richter ölçeğine göre 6, hatta belki 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelecek." dedi.

Öte yandan 2023 yılında hazırlanan bir raporda, Santorini'nin güneybatısındaki deniz tabanında kayma riski bulunduğunu ve depremin tetiklemesi halinde tsunami yaşanabileceği belirtilmişti.

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Kaynak: NTV

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