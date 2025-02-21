Van Kara Teslim! Yüzlerce Yol Kapandı, Uçuşlar İptal

Van'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

560 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Yağış nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 52, Çaldıran'da 41, Çatak'ta 100, Edremit'te 1, Erciş'te 144, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 54, Muradiye'de 15, Özalp'te 33 ve Saray ilçesinde ise 4 olmak üzere toplamda 560 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralık olarak devam ederken, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL UÇUŞU İPTAL

Bazı uçak seferleri rötar yaparken, İstanbul'a sefer yapacak uçaklar ise iptal edildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA