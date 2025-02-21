MSB Acı Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Er Mustafa Uslu şehit oldu.

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MSB Acı Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Er Mustafa Uslu'nun şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şehit Mustafa Uslu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Güler'in açıklaması şöyle:

MSB Acı Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu - Resim : 1

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Kaynak: DHA-İHA

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