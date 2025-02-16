Yürekleri Dağlayan Detay: En Mutlu Gününde Şehit Düştü...

Bingöl'deki trafik kazasından gelen şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanlanacağı için izin alıp memleketi Erzurum'a yola çıktığı ortaya çıktı. Kaya'nın sözlüsü Nefise Öztürk, cenazede gözyaşlarını durduramazken, ayakta durmakta da zorlandı.

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Geçtiğimiz perşembe günü saat 20.00 sıralarında, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsü, Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca mevkiindeki virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüsteki 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı. Kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi ise doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesi Alvar Mahallesi'ne götürüldü.

Yürekleri Dağlayan Detay: En Mutlu Gününde Şehit Düştü... - Resim : 1

Ailesinin 6 çocuğundan üçüncüsü olan Abdullah Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Ali Kaya, gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ve Abdullah Kaya'nın yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Abdullah Kaya, mahalle mezarlığında defnedildi.

Yürekleri Dağlayan Detay: En Mutlu Gününde Şehit Düştü... - Resim : 2

SÖZLÜSÜ AYAKTA DURAMADI

6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin aldığı ve evine gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede güçlükle konuşan baba Ali Kaya, "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti" diye konuştu.

Sözlüsünün künyesini boynuna asan Nefise Öztürk ise, cenazede gözyaşlarını tutamadı ve ayakta durmakta güçlük çekti.

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Kaynak: DHA

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