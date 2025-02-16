Adana'da Öldüren Endoskopi: Bağırsaklarını Deldiler

Adana'da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen'in endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delindi. Delen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da Öldüren Endoskopi: Bağırsaklarını Deldiler

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Meral Kara Delen (46) acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Meral Kara Delen, 14 Şubat tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olma talebinde bulundu. Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen'in bağırsakları delindi.

Adana'da Öldüren Endoskopi: Bağırsaklarını Deldiler - Resim : 1

Bu durumu takiben septik şoka giren Delen, acil olarak ameliyata alındı ve aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye başlandı.

Bağırsağındaki yırtık onarıldı ancak tüm müdahalelere rağmen Meral Kara Delen kurtarılamadı.

Adana'da Öldüren Endoskopi: Bağırsaklarını Deldiler - Resim : 2

Delen'in ölümünün ardından, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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