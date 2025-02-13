Suriye'den Acı Haber! Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7 Şubat 2025'te Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve orada hayatını kaybettiğini açıkladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

MSB'nin açıklamasında, "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA