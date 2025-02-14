İBB Başkanı İmamoğlu, Şehit İtfaiye Eri İçin Düzenlenen Törene Katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenaze törenine katıldı. İmamoğlu, "Kendilerini nasıl fedakarca mesleklerine adadıklarını asla unutmayacağız. Dualarımız onlarla. İnşallah bundan sonra öyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Şehit İtfaiye Eri İçin Düzenlenen Törene Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Esenler’de bir yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan Furkan Sayın için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Şehit İtfaiye Eri İçin Düzenlenen Törene Katıldı - Resim : 1

Tören’de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, itfaiyecilik mesleğinin ‘çok özel bir yere konumlanması gereken bir meslek’ olduğunu vurgulayarak, Bu mesleği tercih etmek bile büyük bir cesaret ışığıdır. Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız, itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadeleyi veren çok özel insanlar. Ama ne yazık ki, insanların hayatını kurtarmak için mücadele verirken Furkan Sayın Kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Şehit İtfaiye Eri İçin Düzenlenen Törene Katıldı - Resim : 2

Şehit olan itfaiye erinin ailesine ve iş arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Kendilerini nasıl fedakarca mesleklerine adadıklarını asla unutmayacağız. Dualarımız onlarla. İnşallah bundan sonra öyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz. Yaratana sığınırız bu tür anlarda ve ‘Allah'ım bütün evlatlarımızı, bütün çalışma arkadaşlarımızı koru’ diye. Çok üzgünüz. Tekrar ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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