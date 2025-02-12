CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nde radyocularla bir araya geldi. CHP'de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı merak edilirken İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. 'Aday mısınız' sorusuna İmamoğlu, önümüzdeki hafta belli olur yanıtını verdi.

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CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Dünya Radyo Günü’nde, farklı kurumlarda görev yapan radyocularla bir araya geldi. İmamoğlu, etkinlik esnasında basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt - Resim : 1

Türkiye'nin yakından takip ettiği Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan İmamoğlu, "20 milyonluk bir kenti yöneten bir kişi Gazze, Suriye ve AB ilgili süreçle de ilgilenmek ve fikir yönetmek zorundadır" diye konuştu.

CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt - Resim : 2

FAİZ SEBEP ENFALASYON SONUÇ

Hükümetin ekonomideki en büyük yanılgısı olarak değerlendirilen 'Faiz sebep ve enflasyon sonuç'a sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığını söyleyen İmamoğlu, "İktidarın her söylediğini kabul eden ve o sesi dinlendiren bir toplum inşası için büyük bir çaba var" dedi. İmamoğlu, "Dönüp diyorlar ki 'Sen İstanbul'un Belediye Başkanısın, git ona çözüm bul diyorlar, biraz önce söylediğim gibi İstanbul gibi 20 milyonluk bir kenti yöneten dünyada bu kadar çekim merkezi olabilmiş başka bir şehir yokken, ben bunlarla da ilgilenmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt - Resim : 3

'CUMHURBAŞKANI ADAYI MISINIZ?'

Son günlerin en çok merak edilen konusu ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. ABB Başkanı Mansur Yavaş mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu aday olacak? İmamoğlu'ndan kritik soruya açıklama geldi.

CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt - Resim : 4

İmamoğlu, "cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız."

CHP'de Adaylık Krizi: İmamoğlu mu Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday Mısınız' Sorusuna Yanıt - Resim : 5

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Türkiye'de ilk kez partinin adayını üyelerin belirleyeceğini söyleyen İmamoğlu bunun demokrasi devrimi olduğu dile getirdi. İmamoğlu, "Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir. Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir.” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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