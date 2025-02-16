Bomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi Aydınlattı

Elazığ'da TEİAŞ'a ait trafo adeta bomba gibi patlayarak alevler içinde kaldı. Trafonun patlama anı kameralara yansırken, alevler geceyi aydınlattı.

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Patlama, Keban ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, TEİAŞ'ın şalt sahası içindeki envanterde (oto trafo) henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi Aydınlattı - Resim : 1

Patlamayla birlikte bir anda alevler gökyüzüne yükseldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi Aydınlattı - Resim : 2

Patlama ve yangına müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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