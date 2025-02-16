Bomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi Aydınlattı

Patlama, Keban ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, TEİAŞ'ın şalt sahası içindeki envanterde (oto trafo) henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte bir anda alevler gökyüzüne yükseldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlama ve yangına müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA