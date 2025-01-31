Trafo Bomba Gibi Patladı, Şanlıurfa Karanlığa Gömüldü

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cuma Gönüllü Parkı'nda yer alan ve birçok cadde, sokak ve mahalleye enerji aktaran trafo bomba gibi patladı. Yaşanan patlamanın ardından karanlığa gömülen bölgede vatandaşlar dışarıda telefon ışıklarını kullanarak güçlükle ilerleyebildi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

DEDAŞ'ı aramalarına ve kayıt oluşturmalarına rağmen gelip gidenin olmadığını dile getiren vatandaşlar, sürekli yaşanan elektrik kesintilerine bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

İş yeri açık olan birçok esnafın kapı önünde odun yakarak ısınma problemini gidermeye çalıştığı görüldü. Bazı esnaflar ise dükkanlarda bulundurduğu jeneratörlerin yardımı ile müşterilerine hizmet vermeye çalıştı.

Kaynak: İHA