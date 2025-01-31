Trafo Bomba Gibi Patladı, Şanlıurfa Karanlığa Gömüldü

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait elektrik trafosu bomba gibi patladı. Yaşanan patlamanın ardından kent genelinde birçok cadde, sokak ve mahallede elektrik kesilirken, şehir karanlığa gömüldü.

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Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cuma Gönüllü Parkı'nda yer alan ve birçok cadde, sokak ve mahalleye enerji aktaran trafo bomba gibi patladı. Yaşanan patlamanın ardından karanlığa gömülen bölgede vatandaşlar dışarıda telefon ışıklarını kullanarak güçlükle ilerleyebildi.

Trafo Bomba Gibi Patladı, Şanlıurfa Karanlığa Gömüldü - Resim : 1

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

DEDAŞ'ı aramalarına ve kayıt oluşturmalarına rağmen gelip gidenin olmadığını dile getiren vatandaşlar, sürekli yaşanan elektrik kesintilerine bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

İş yeri açık olan birçok esnafın kapı önünde odun yakarak ısınma problemini gidermeye çalıştığı görüldü. Bazı esnaflar ise dükkanlarda bulundurduğu jeneratörlerin yardımı ile müşterilerine hizmet vermeye çalıştı.

Trafo Bomba Gibi Patladı, Şanlıurfa Karanlığa Gömüldü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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