İstanbul'da 'Nefes Kesen' Karbonmonoksit Patlaması: Camları Kapatın Uyarısı Geldi

İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlaması etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerektiğini belirtiyor.

Baran Şenel Baran Şenel
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İstanbul'da 'Nefes Kesen' Karbonmonoksit Patlaması: Camları Kapatın Uyarısı Geldi

Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, hava kirliliğini de beraberinde getirdi. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ili sisli ve puslu havaya karşı uyardı.

İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit seviyesi de tehlikeli boyutlara ulaştı. Meteoroloji platformu Hava Forum da İstanbul’da beklenen karbonmonoksit yoğunluğunun arttığını duyurdu.

Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerektiği belirtildi.

Hava Forum tarafından yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Havada keskin bir koku hissediliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor. Bu durum baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir."

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