Ataköy'de Feci Kaza: Otomobil Havada Asılı Kaldı

Ataköy'de alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki boşluğa düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Otomobil ağır hasar aldı.

Ataköy'de Feci Kaza: Otomobil Havada Asılı Kaldı

İstanbul Ataköy’de Rauf Orbay Caddesi üzerinde saat 05.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olan Emre Aşmaz, 34 HV 6987 plakalı Volkswagen marka aracının kontrolünü kaybetti. Cadde üzerindeki çimenlik alana giren ve yaklaşık 100 metre çimenler üzerinde sürüklenen otomobil bir ağacı kopardı, trafik levhasına çarptı, bariyerleri de aşarak iki refüj arasındaki boşluğa uçtu. Ardından bir başka ağaca çarparak asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan araçtan çıkamayan alkolü sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayı hafif yaralanarak atlatan Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarptığı ağaçta dik bir şekilde asılı kalan araç ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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