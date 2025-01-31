8 Katlı Binada Yangın Paniği

Kağıthane’de 8 katlı bir binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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8 Katlı Binada Yangın Paniği

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bütün sokağı duman kapladığı için mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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