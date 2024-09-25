Okulda Panik Dolu Anlar... Trafo Bomba Gibi Patladı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir okulun trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler içinde kalan trafodan patlama sesleri geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sürdürülürken trafo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA