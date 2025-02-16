Trabzon-Tiflis Seferler İptal Edildi! Vatandaş Değil, Milyonlar Uçtu

Trabzon’un sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla Gürcistan’ın başkenti Tiflis ile başlatılan direkt uçuşlar, dört ayın sonunda düşük talep nedeniyle sona erdi.

14 Ekim 2023’te Georgian Wings hava yolu şirketiyle yapılan anlaşma doğrultusunda başlatılan uçuşlar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) desteğiyle garanti edilen 100 koltuğa rağmen yeterli yolcu bulamadı. Haftada iki kez gerçekleştirilen uçuşlar için bilet fiyatları 260 dolar olarak belirlerken, son uçuşta yalnızca iki yolcunun bulunması projenin başarısızlığını ortaya çıkardı.

'ŞEHRİN PRESTİJİNİ YOK ETTİ'

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, seferlerin plansız şekilde başlatıldığını belirterek, "Bu seferin biz biteceğini söyledik ve bitti. Yanlış bir yatırım. Hiçbir araştırma yapılmadan Ticaret Odası artık kim yaptıysa inanılmaz Trabzon'umuzu rezil ettiler. Çünkü Trabzon'a bir uçuşun iptal edilmesi şehrin prestijini yok etti. Bundan sonra bizim gerçekten yapacağımız charter uçuşları kesinlikle kötü bir örnek oldu" şeklinde konuştu. Aksu, uçuşların durdurulmasının şehrin imajını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Tiflis'ten Trabzon'a bir uçağın boş gelmesi demek bizim şehrimizin kötü olduğu anlamına gelir. Aslında değiliz. Biz onları uyardık" dedi.

'BÜYÜK REZİLLİK'

Oteller Birliği olarak uçuşların başarılı olması için gerekli fedakarlıkları yaptıklarını dile getiren Aksu, "5 Koltuğumuz vardı. 5 koltuktan da ücret almayacağız dedik. Ama büyük bir rezillik. Benim bir arkadaşım Tiflis'e giderken bana fotoğraf çekip attı. Uçakta bir kişi vardı. Potansiyeli yakalayacaksın. Ürünü tartacaksın kime satacağını bileceksin. Ürünü ortaya çıkartmamışsın ya da ürünü satacağın lokasyon neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsun ve böyle bir şey yapıyorsun. Sanırım Batum ile karıştırdılar" ifadelerini kullandı.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU

5 koltuğun bedelinin 1,5 milyon TL olduğunu aktaran Aksu, "Büyük bir kayıp. Hadi maddiyatını bir şekilde çözeriz. Ama maneviyatı olmaz. Toplam 148 koltuk vardı. 5 koltuğun bedeli 1.5 milyondu. Bunu 148 ile çarptığınızda çok büyük bir zarar" diye konuştu.

Kaynak: İHA