Otellerdeki Odalar Meğer Bu Yüzden Sıcakmış! Kombiyi Ellemeden Evi 5 Derece Isıtma Yöntemi

MOBİLYA DÜZENİYLE DAHA ETKİLİ ISINMA

Mobilyaların yerleşimi, odadaki sıcaklığın korunmasında önemli bir rol oynuyor. Özellikle kalorifer peteklerinin önüne büyük mobilyalar koymamak gerekiyor. Otellerde ısının odanın içinde serbestçe dolaşması sağlanarak daha homojen bir ısınma elde ediliyor. Evde de bu yöntem uygulanarak odanın daha sıcak hissedilmesi mümkün.

KATMANLI YATAK DÜZENİ İLE ISI YALITIMI

Otellerde yatakların daha sıcak ve davetkar görünmesini sağlayan diğer bir yöntem, katmanlı yatak düzenlemesi. İnce termal battaniyeler ve polar örtülerle katman oluşturmak, vücut ısısının daha iyi hapsedilmesini sağlıyor. Evde de bu yöntem uygulanarak geceleri daha sıcak bir uyku ortamı yaratılabilir.