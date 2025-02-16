Mülakat Krizinde Dikkat Çeken Karar: Mahkeme 'Adaletsiz' Dedi

KPSS puanına ek olarak yapılan mülakatın adaletsiz olduğu gerekçesiyle Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararın emsal niteliği olup olmayacağı tartışılırken, hukukçular, kararın mülakatın kaldırılmasında etkin olup olmayacağına dair yorumlarını paylaştı.

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Mülakat Krizinde Dikkat Çeken Karar: Mahkeme 'Adaletsiz' Dedi

Sözleşmeli öğretmen alımındaki mülakatlarla ilgili adaletsizlik iddiaları gündemden düşmezken, konuyla ilgili Ankara 19. İdare Mahkemesi'nden çarpıcı bir karar geldi. Türk Eğitim Sen avukatlarının, farklı illerde uygulanan puanlama sistemleriyle ilgili açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; mahkeme kararında, her bir kritere yönelik değerlendirmelerde komisyon üyelerinin aynı puanı vermelerinin takdir yetkisinin objektif olarak kullanılmadığını gösterdiği ifade edildi. Davacının başarısız sayılmasının hukuka aykırı olduğu, puanlama sisteminin somutça ortaya konulmadığı belirtildi.

Mülakat Krizinde Dikkat Çeken Karar: Mahkeme 'Adaletsiz' Dedi - Resim : 1

Kararda, davaya konu işlemin devamı durumunda sözlü sınavda başarılı olan diğer adayların atamasının yapılması ve kadrosuzluk durumu halinde de davacının çalışma hakkının zedelenebileceği, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesinin ise telafisi güç zararlar doğurabileceği ifade edildi.

Mülakat Krizinde Dikkat Çeken Karar: Mahkeme 'Adaletsiz' Dedi - Resim : 2

HUKUKÇULAR YORUMLADI

Kararı yorumlayan hukukçular, iptal kararının dava konusu olan bireysel işlem ile sınırlı olduğunu, yapılan mülakat işleminin tamamını etkileyecek bir sonuç doğurmayacağını söyledi. Karar gerekçesinde “Dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” denilse de bireysel işlemin iptaliyle idarece tesisi edilecek işleme göre ilgilinin kontenjan içinde yer alması halinde atamasının gerçekleştirileceği hususunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı da belirtildi. Hukukçular, yürütmeyi durdurma kararı sonrası işlemin iptaline de hüküm çıkarsa elenen öğretmen adaylarının ancak o zaman yeniden mülakata alınma ihtimali doğabilieceğini anlattı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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