Mülakat Mağduru Öğretmenler Ankara'da, ‘Kul Hakkıdır, Kabul Etmiyoruz’

"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" sonucunda adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adayları Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Mülakat mağduru öğretmenlere destek olmak amacıyla Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen temsilcileri mağdur öğretmenlerin yanında hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Mülakat mağduru öğretmenler adına basın açıklaması metnini okuyan Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç şunları kaydetti:

"Buradan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ilgili siyasi temsilcilere ve eğitim camiasına çağrıda bulunuyoruz: Sizlerden talebimiz biz öğretmenlerin sesine kulak vermeniz ve bu mağduriyeti çözecek adımları bir an önce atmanızdır. Herhangi bir yöntem ve modelle bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz. Ayrıca, süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve diğer eğitim sendikalarına teşekkürü borç biliriz. Eğitim sendikalarından bu önemli süreci kamuoyunda gündemde tutmalarını ve çözüm için daha aktif şekilde sürece katkı sağlamalarını talep ediyoruz. Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir çözüm için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu sorun bir kez daha ertelenmeden, öğretmen adaylarımız umutlarını kaybetmeden çözüme kavuşturulmalıdır."

"EN GÜVENİLİR OLAN ÖLÇME ARACI SINAVDIR"

Mülakat sistemi hakkında görüşlerini dile getiren başka bir mülakat mağduru öğretmen ise, "Tabii ki kaldırılsın. Çünkü güvenilir bir ölçme aracı değil, en güvenilir olan ölçme aracı sınavdır. Ve biz bu sınavlarda başarılı olmuşken güvenilir bir ölçme aracı olmayan mülakatta eleniyorsak mülakat kalkmalıdır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"

Mağduriyet yaşayan öğretmenlere destek olmak için gelen ve özel okulda çalışan öğretmen ise mülakat sisteminin kul hakkına girmek olduğunu ifade ederek, "Ben 21 yıllık bir öğretmenim ve öğretmenliğe başlamadan önce çeşitli kurumlarında defalarca mülakatlara girdim ve 11 kez mülakatlardan elendim. Sınav notlarım 85-95 arasıydı ve 11 kez mülakatlardan elendim. Mülakatın zerresi bile sıkıntılıdır, kul hakkıdır ve hiçbir şekilde mülakatı kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA