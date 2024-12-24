Milli Eğitim Bakanı Tekin'e Ankara'da Protesto Şoku: Korumalar Müdahale Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde katıldığı bir program sırasında, mülakatlarda kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyen bir grup öğretmenin protestosuyla karşılaştı. Mağdur öğretmenlerin protestosu koruma ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Bakan Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı" için sahnedeydi. Ancak etkinlik sırasında, mülakat mağduru olduklarını söyleyen öğretmenler sahne önüne gelerek tepkilerini dile getirdi.

KORUMALAR ENGELLEDİ

"Komisyonlar arası farklılıkların kurbanı olduk" diyen öğretmenler “Bin 300 mağdur var. Sizlerle konuşmak istiyoruz!” ifadeleriyle Bakan Tekin'e seslendi. Ancak bu sırada devreye giren koruma ekipleri, protestoyu bastırmak için harekete geçti.

Program sırasında konuşma yapan Bakan Tekin, Suriyeli misafirlerin eğitim ve sosyal uyum projelerine vurgu yaptı. “Son 13 yılda, çoğunluğu Suriyeli olan 4 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yaptık. Türkiye, ensar anlayışına uygun şekilde misafirlerimize kapılarını açtı. Avrupa Birliği de 2015 yılından bu yana PIKTES projesiyle bu çabamıza destek verdi” dedi. Ayrıca dünya barışına ve insan haklarına katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi