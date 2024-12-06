Ankara’da Hareketli Gece! Mülakat Mağduru Öğretmenlere MEB Önünde Polis Müdahalesi: Gözaltılar Var

Ankara'da, mülakat değerlendirmelerinde yaşadıkları mağduriyet sonucunda seslerini duyurmak amacıyla eylem yapan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi düzenledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eylem yapan öğretmen adaylarına destek ziyaretinde bulundu.

Milletvekillerin talebi üzerine eylemcilere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sandalye ve soğuktan korunmaları için polar getirildi. Polis, polar ve sandalyelerin eylemcilere verilmesine engel oldu. Milletvekilleri polisin bu tavrına tepki gösterdi.

'KAZANILMIŞ HAKLARININ PEŞİNDELER'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, yaptığı açıklamada; “Girdikleri sınavlarda çok yüksek puan aldılar. Atanacak sıradaydılar. Bir yıl boyunca ‘Ben nasıl olsa atanacağım’ diye bekleyen, atanacağından emin olarak hayatının ondan sonrasını kurgulayan insanlar. Sonra bir gün sadece adaletsizce davranıldığı için her ilde hatta illerdeki farklı komisyonlarda farklı bir ölçüyle davranıldığı için, keyfi davranıldığı için çok üst sıralarda olan atanacak durumda arkadaşlar bir anda kendilerini atanamayacak durumda buldular. Dahası atanamayacak durumda olan puanı yetmeyen arkadaşlarımız da öğretmen olarak atanıyorlar. Bu arkadaşlar şimdi kazanılmış haklarının peşine düştüler. Bu son derece yasal, son derece hak ve hukuka uygun adaletli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti bin beş yüz öğretmene hakkını teslim ettiği için vatan batacaksa vay bizim halimize zaten” dedi.

'BİR DEFA DA ALLAH'IN KULU OLUN'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise öncelikle yaşanan durumu özetledikten sonra, “Devam edeceksiniz. Mücadeleye de devam edeceğiz. Hiç kimseden torpil istemiyor bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar çaldığınız, çalınan haklarını talep ediyor. Kamunun işleyişine, vatandaşa, kamu huzuruna zarar vermiyor, hakaret etmiyor. En insani protesto hakkını kullanıyor. Siz bu soğukta gelen sandalyeleri geri aldınız. Buradan İçişleri Bakanına sesleniyorum; Ankara Valisini aradım geri dönüşünü bekliyorum. Ona sesleniyorum; bu yaptığınız insani değil. buradaki görevli arkadaşların yaptığı insani değil. Her defasında ‘Emir kuluyuz’ diyorsunuz. Bir defa da Allah’ın kulu olun” dedi.

POLİSTEN MÜDAHALE

İYİ Partililerin açıklamasından sonra polisler öğretmen adaylarına 'dağılın' çağrısı yaptı. Sonrasında ise eylemcilere müdahale edildi. Müdahalede Eylem Sözcüsü Özkan Özdemir ve Remzi Coşkun gözaltına alındı.

İYİ Partili Selcan Taşçı ve Selçuk Türkoğlu konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını istedi. Açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı önünde, gecenin ayazında soğuk zeminde oturmalarının sağlıkları açısından zararlı olmaları nedeniyle, tarafımızdan sağlanan sandalyelerin alana sokulmaması da insani açıdan kabul edilemez bir davranış olmuştur. Haklarını arayan öğretmen adaylarının, direnç göstermemesine karşın, alandan adeta karga tulumba çıkarılmaları hatta gözaltına alınmaları, ancak 3. Dünya ülkelerinde yaşanacak bir kötü tabloyu ortaya koymuştur. Türkiye polis devleti değildir. Genç öğretmenlerimize yapılan muamele, Anayasamızın, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı' başlıklı 34'üncü maddesinde yazılı; 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' ifadesine aykırıdır. Kaldır ki; bu gençlerimiz, Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerden önce verdiği “Mülakat kalkacak” sözünün gereği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle mağdur edilmişlerdir.

'ÖĞRETMENLERİN FERYADINA KULAK VERİN'

Dile getirmek istedikleri sadece bu haksızlıktır, yaptıkları da herhangi bir kamu zararına yol açmaksızın demokratik haklarını kendilerine yakışır ve en insani bir yöntemle kamuoyuna duyurmaktır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere sorumluluk makamında bulunan herkes genç öğretmenlerimizin haklı feryadına kulak vermeli, en kısa sürede mağduriyetlerini giderecek adımları atmalıdır."

Kaynak: ANKA