Öğretmen Atamalarında Mülakat Kalkıyor mu? Bakan Tekin 'Kusura Bakmayın' Diyerek Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vav TV'de Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Gençlerle Baş Başa" programında soruları yanıtladı.

Bir katılımcının eğitim alanında yapılan değişiklikleri sorması üzerine, karar almanın önemine vurgu yapan Bakan Tekin, "Aldığınız karar hep birileri tarafından eleştiri konusu olabiliyor, bir kısmı tasvip ediyor, bir kısım karşı çıkıyor. İki tane yolumuz var. Bir, doğru bildiklerinizi yapacaksınız. Ülkenin çocuklarını, gençlerini, ülkemizin geleceğini sağlam yetiştirmek için doğru adımlar atmak lazım. İkinci seçenek, kendi siyasi kariyerimizi düşünüp popülist adımlar atmak. Sizin beni seveceğiniz, 'Çokça tatil yapın, gezin, okul önemli değil.' tarzından... Biz birincisine talip olduk. İnanın gecemizi gündüzümüze katıp sizin için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN DOĞRU YÖNTEM'

Bir başka öğrencinin de mülakatlarla ilgili yönelttiği soruya Bakan Tekin, "36 aydan itibaren çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişinin mülakatla alınması en doğru yöntem. Öğretmenliği çok kutsal ve önemli bir meslek olarak gördüğümüz için, en önemlimizi emanet ettiğimiz kişi öğretmen olduğu için mülakata devam ettik" diyerek karşılık verdi.

"Mülakatlarda olası torpilin önüne nasıl geçileceğinin" sorusuna da yanıt veren Tekin, alacakları adayın 3 katı aday çağırdıklarını, bir kod numarasıyla mülakata gidildiğini, komisyondakilerin kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi..

'KUSURA BAKMAYIN'

Öğrencilere mülakattaki her süreci anlatan Bakan Tekin, mülakata karşı olduğunu söyleyenlere şu sözlerle seslendi: "Siyasetçilere de söylüyorum, kendi partinize çaycı alıyorsunuz, mülakat yapıyorsunuz. Ben vatandaşın çocuğunu emanet edeceğim öğretmen yetiştireceğim, bana 'Mülakat yapma.' diyorsunuz, kusura bakmayın. Benim ödevim, adalete uygun, hak yemeden bir sınav yapmak ve buna göre vatandaşımızın çocuğunu emanet edebileceğimiz öğretmenler istihdam etmek. Ben dahil hiçbir kişi mülakatlara müdahale edemez."

Kaynak: AA