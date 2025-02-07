Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Nevşehir, Düzce, Kocaeli, Samsun valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Öte yandan; Sivas, Rize, Ordu, Bingöl, Kastamonu, Erzurum, Ardahan, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezi ile Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Orhaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: ANKA