YKS Başvuruları Başladı

21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlandığı bildirildi.

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YKS Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı.

Sınava başvuruların, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Kaynak: AA

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