Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Meteoroloji'nin günler süren uyarılarının ardından bugün çok sayıda kentte kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 5 Şubat kar tatili olan iller...

Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Çarşamba gününe işaret etmiş ve yoğun kar yağışının yurt genelinde etkili olacağını duyurmuştu. Beklenen kar yağışı bu sabah saatlerinde başladı. Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oluyor.

Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler - Resim : 1

Kar yağışıyla birlikte bazı illerden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. İşte 5 Şubat kar tatili olan iller...

KONYA

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi." denildi.

GİRESUN

Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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