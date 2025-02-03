Tatil Sonra Erdi, Okullarda Ders Zili Buruk Çalıyor: Yangında Ölen Çocukların Sıraları Artık Boş

Türkiye 21 Ocak sabahına gözlerini büyük bir felaketle açtı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de bir facia yaşandı.

Grand Kartal Otel'in mutfağında başlayan yangın tüm binayı sardı. Yangına uykularında yakalanan misafirlerin çoğunun kaçmaya bile fırsatı olmadı.

Oteldeki yangın merdivenin yetersiz olması, alarm sisteminin çalışmaması, yangın söndürme tüpünün bile bulunmaması, itfaiyenin geç gelmesi ve daha nice ihmal yüzünden 78 kişi hayatını kaybetti.

Otelde konaklayan misafirlerin çoğu, çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen ailelerden oluşuyordu. Faciada hayatını kaybedenlerin en az 36'sı bu nedenle çocuktu...

Katliamın ardından okullar, öğrencilerinin fotoğraflarını değil ölüm haberlerini yayınlamak zorunda kaldı. Yarıyıl tatilinin ardından bugün kapılarını açan o okullarda hüzün var.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) otel yangını sonrası okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin hayattaki zorlayıcı olaylara bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi