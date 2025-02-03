Tatil Bitti, Okullarda İlk Ders Zili Çaldı

MEB'in yayımladığı takvime göre, okullarda ara tatil sona erdi. 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine resmen başladı.

Tatil Bitti, Okullarda İlk Ders Zili Çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi. Okullarda 2. Dönem bugün başladı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine resmen başladı.

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ara tatilin sona ermesinin ardından okulların ilk gününde özellikle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü de olması sebebiyle ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Servis araçlarının da katılmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken Cevizlibağ D-100 Karayolunda Haliç istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 08.00 itibariyle İBB Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA-DHA

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