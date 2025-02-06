Kar Bastırdı, Okullar Tatil Edildi! İşte O İller...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla yollar kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı il ve ilçelerde, eğitim öğretime ara verildi.

Peki, yarın okullar nerelerde tatil? Yarın okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte, il il valiliklerin kar tatili açıklamaları ve ayrıntılar.7 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

KAYSERİ

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA

Sakarya’da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

İNEGÖL

Bursa’nın İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün (Cuma) kar tatili verildiği açıklanırken, merkezdeki tüm okullarda eğitimin devam edeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 Cuma günü sadece taşıma ile gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

BOLU

Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin bazı bölgelerinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler ile bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Nevşehir’de bu gün de eğitime bir gün ara verilmişti.

DÜZCE

Düzce’de etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Vali Selçuk Aslan yayınladığı mesajında "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 07 Şubat 2025 Cuma günü de ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün daha ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Pazartesi okuduğu kitaplarla ziyarete gelen öğrencilerimize ödül var. Tatilin keyfini çıkarın" dedi.

SİVAS

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrenciler için 7 Şubat 2025’te bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İsmi geçen ilçeler ile Sancak beldesinde merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat Cuma günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tercan Kaymakamlığı ise yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın ilçede eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

ERZURUM

Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Erzurum’un Hınıs Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı etkisini özellikle sahil bölgesinde sürdürüyor. Yağış ve soğuk hava sebebiyle, İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Çatalzeytin, Abana ilçelerinde taşımalı eğitime, Azdavay, Devrekani, Pınarbaşı ve Küre ilçesinde ise tüm kademelerdeki eğitime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

TOKAT

Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçka, Şalpazarı ve Hayrat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Değirmencik ve Taştepe ilk ve ortaokullarında, Çaykara ilçesinde Taşkıran, Uzungöl ve Karaçam mahallelerindeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Sürmene ilçesinde de bazı okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, ilçedeki Oylum İlkokulu, Küçükdere Enver-Dursun Yılmaz, Ormanseven ve Aşağı Aksu ilk ve ortaokullarında eğitime yarın için ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yomra ilçesinde Çamlıyurt ilkokulu, Özdil ilkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaptan Ortaokulu, Özdil İmam Hatip Ortaokulu ile Özdil Çok Programlı Lisesi'nde eğitime ara verildiği ifade edildi.

GİRESUN

Giresun'un 5 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 7 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Merkez ile Espiye, Eynesil, Piraziz, Tirebolu ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç diğer tüm köy okullarında, Eynesil ilçesinin ise Ören beldesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği, ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi.

Doğankent ilçesinin Çatak köyü ve Süttaşı Mahallesi'nde bulunan okullarda eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinde Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde, Seydişehir ilçesinde Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitime 7 Şubat 2025 Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bugün eğitim, öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA