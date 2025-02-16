Makasa Yeni Yaptırım Geliyor! Magandalara Artık Af Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında, "makas atma" olarak tabir edilen, tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlaline ilişkin 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, trafikte makas atmaya yeni yaptırımların geleceğini bildirdi. "Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" diyen Yerlikaya, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın" ifadelerini kullandı.

462 BİN 352 İŞLEM YAPILDI

Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"-6-13 Şubat 2025 tarihleri arasında: 2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi.

-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı.

-Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı."

'MAKAS ATMAK' NE DEMEK?

Trafikte "makas atmak" bir aracın, diğer araçları çok yakından geçerek, genellikle aniden ve hızla hareket etmesi anlamına gelir. Bu, araçların arasından geçerken yapılan tehlikeli ve hızlı manevraları ifade eder.

Makas atmak, hem trafikteki diğer sürücüler için tehlike yaratır hem de kazalara yol açabilecek riskler taşır. Bu tür hareketler, trafik kurallarına aykırı olup, ciddi kazalara neden olabilir.

2025 itibarıyla, trafikte makas atmanın cezası, 1.152 TL para cezası ve 6 ceza puanı olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi