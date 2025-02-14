Ali Yerlikaya Duyurdu, İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da çok sayıda suça karıştığı belirlenen suç örgütlerine yönelik son iki haftada yapılan operasyonlar kapsamında bugün 42, toplamda ise 128 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ali Yerlikaya Duyurdu, İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında Interpol tarafından çıkartılan kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan B. B. ve B. C. G.’nin yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik iki haftadır düzenlenen operasyonlarda bugün 42, toplamda ise 128 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

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Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında İstanbul’un, İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan çok sayıda suçtan savcılıkça soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda suç aletine de konulduğu öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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