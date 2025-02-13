Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılında, hakkında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Hapis cezası bulunan ve adaletten kaçmaya çalışanların, sokaklarda serbestçe dolaşmalarına asla izin vermeyiz" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye genelinde firari konumunda bulunan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde 'Mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Hapis cezası bulunan ve adaletten kaçmaya çalışanların, sokaklarda serbestçe dolaşmalarına asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok. Geçen hafta da Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydı bulunan, 48 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.E. isimli şahıs yakalandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda: Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve Çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. yakalandı."

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Tefeci ve Dolandırıcılara OperasyonBakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Tefeci ve Dolandırıcılara OperasyonGüncel

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' OperasyonuBakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' OperasyonuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon İstanbul Türkiye 2024
Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Din Düşmanı' İlan Edip Dehşet Saçtı Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Düşman' İlan Edip Dehşet Saçtı
Nevşehir'de Eski Eş Vahşeti: İş Yerine Sığınan Kadın Kurtarılamadı Canını Kurtarmak İçin İş Yerine Sığındı Ancak...
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtına O İlleri Fena Vuracak Sağanak Yağış ve Fırtına O İlleri Fena Vuracak
Nevşehir'de Eski Eş Vahşeti: İş Yerine Sığınan Kadın Kurtarılamadı Canını Kurtarmak İçin İş Yerine Sığındı Ancak...
Fransa'da Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Fransa'da Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Özel Okullara Neşter! Bakkal Açar Gibi Okul Açamayacaklar, 81 İl Valiliğine Talimat: 3 Kat Sınırı Getirildi Bakkal Açar Gibi Okul Açamayacaklar