Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye genelinde firari konumunda bulunan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde 'Mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Hapis cezası bulunan ve adaletten kaçmaya çalışanların, sokaklarda serbestçe dolaşmalarına asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok. Geçen hafta da Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydı bulunan, 48 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.E. isimli şahıs yakalandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda: Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve Çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. yakalandı."

Kaynak: Haber Merkezi