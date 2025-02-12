Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Tefeci ve Dolandırıcılara Operasyon

İzmir'de tefeciler ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hücre-11" operasyonunda 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Tefeci ve Dolandırıcılara Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "Hücre-11" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Operasyonda 23 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin, mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi."

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Kaynak: AA

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