Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 'Hawala' Vurgununda 15 Gözaltı

Antalya'da "Hücre-9" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 milyar TL’yi "Hawala" yöntemi ile aklayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 'Hawala' Vurgununda 15 Gözaltı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-9" operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, D.C.’nin elebaşılığını yaptığı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Örgütün, yaklaşık 20 milyar TL’yi "HAWALA" yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait iş yerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi. Ayrıca MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet iş yeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.

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Kaynak: İHA

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