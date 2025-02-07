İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü

İstanbul dün beyaza büründü. Karın etkisiyle bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı ve yol üzerinde araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekip kayarak yere düştü.

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İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü

İstanbul'da kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün içinde aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü - Resim : 1

Başakşehir'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve sokaklarda kartopu oynadı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde, kayganlaşan caddelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kalınca araçları, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yoldan ilerletilmeye çalışıldı.

İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü - Resim : 2

Yokuştan inmeye çalışan bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazısı ise duramayarak yol kenarındaki duvara çarptı.

İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü - Resim : 3

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait (İBB) kar küreme araçları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşların ise ara sokaklarda yürümekte güçlük çektiği ve kayarak düştüğü görüldü.

İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü - Resim : 4

İstanbulluların Kar Sınavı! Araçlar Yollarda Kaldı, Vatandaşlar Kayıp Düştü - Resim : 5

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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