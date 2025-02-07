Kütahya’da İşçi Servisi Devrildi! Yaralılar Var

Kütahya’da işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı.

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Kütahya’da İşçi Servisi Devrildi! Yaralılar Var

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde Tunçbilek Garp Linyit İşletmeleri’nden Domaniç ilçesine kömür işçilerini taşıyan A.G. (66) idaresindeki 43 AFN 325 plakalı servis aracı, Tunçbilek çıkışında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre işçilerden F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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