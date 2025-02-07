İstanbul'da Kafede Panik Anları: Alev Alev Yandı
İstanbul Esenyurt’ta bir park içerisinde bulunan kafede yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın yarım saatte kontrol altına alınırken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
İstanbul Esenyurt’ta Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde bulunan bir parktaki kafede saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede tüm kafeyi sardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kafeyi saran alevleri kontrol alarak söndürdü.
Kafeden çıkan alevler vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.
KÜLE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak: İHA
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