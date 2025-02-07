Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler 2 saatte kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple fabrikada yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışası devam ediyor.

Yangında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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