Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar

Ülkenin en tanınan çiftlerinden biri olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı iki önce olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 13 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Nagehan Alçı, katıldığı bir programda eski eşine suçlamalar yöneltti. Alçı, 1 buçuk yıldır nafaka alamamasına tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıl evli kalan Nagehan Alçı 3 Ekim 2023’te boşanmıştı. Boşandıktan sonra Nagehan Alçı, evliliği boyunca eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyleyerek Kütahyalı hakkında hem ceza hem de manevi tazminat davası açmıştı.

'SAHTE BELGELERLE MAHKEMEYİ OYALIYOR'

tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı.

"Ben 1.5 yıldır bir kadın olarak çocuklarıma nafaka alamıyorum" diyen Nagehan Alçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben niye mağdurum. (Rasim Ozan Kütahyalı) Sahte belgelerle mahkemeyi oyalıyor. Bu ülkede hukuk varsa, ben niye mağdurum?"

Nagehan Alçı Şiddete Uğradığını Açıklamıştı: Kütahyalı'nın Attığı Mesajları PaylaştıNagehan Alçı Şiddete Uğradığını Açıklamıştı: Kütahyalı'nın Attığı Mesajları PaylaştıMedya

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!Güncel

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Meşhur Yalıyı SatıyorNagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Meşhur Yalıyı SatıyorGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşanma nafaka
Son Güncelleme:
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
Evinin Önünde Silahlı Saldırı Sonucu Öldü! Suç Örgütü Liderini Tehdit Etmiş Suç Örgütü Liderini Tehdit Etti, Evinin Önünde Öldürüldü
İstanbul'da Kafede Panik Anları: Alev Alev Yandı İstanbul'da Kafede Panik Anları: Alev Alev Yandı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Meteorolojiden Uyarı Üstüne Uyarı! Marmara Denizi'nde Fırtına Alarmı Meteorolojiden Uyarı Üstüne Uyarı! Marmara Denizi'nde Fırtına Alarmı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar
Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
İstanbul'da Kafede Panik Anları: Alev Alev Yandı İstanbul'da Kafede Panik Anları: Alev Alev Yandı
PFDK 8 Kulübe Para Cezası Yağdırdı PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e Ceza
App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor