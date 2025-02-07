Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıl evli kalan Nagehan Alçı 3 Ekim 2023’te boşanmıştı. Boşandıktan sonra Nagehan Alçı, evliliği boyunca eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyleyerek Kütahyalı hakkında hem ceza hem de manevi tazminat davası açmıştı.

'SAHTE BELGELERLE MAHKEMEYİ OYALIYOR'

tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı.

"Ben 1.5 yıldır bir kadın olarak çocuklarıma nafaka alamıyorum" diyen Nagehan Alçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben niye mağdurum. (Rasim Ozan Kütahyalı) Sahte belgelerle mahkemeyi oyalıyor. Bu ülkede hukuk varsa, ben niye mağdurum?"

Kaynak: tv100