İstanbul'da Kar Yağışı Sürüyor! Çocuklar Soluğu Park ve Bahçelerde Aldı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bir önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı sonrası çocuklar soluğu park ve bahçelerde aldı.

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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy’de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesi'nde araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlükle giderken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Kar nedeniyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorlandığı görüldü.
Esenyurt Belediyesi’nin tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yol açılarak araçlar yola devam etti.

İstanbul'da Kar Yağışı Sürüyor! Çocuklar Soluğu Park ve Bahçelerde Aldı - Resim : 1

ÇOCUKLAR SOKAK VE PARKLARA KOŞTU

İstanbul’da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken Esenyurt ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde çocuklar ve ebeveynleri sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayıp kartopu oynayan çocuklar karın tadını çıkardı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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