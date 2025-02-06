İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiğini; sağlık durumunun ise iyi ve stabil olduğunu açıkladı. Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın ardından çok sayıda siyasi isim 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatırıldı. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının yenilendiği bildirildi.

Açıklamanın ardından çok sayıda siyasi isimden Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, geçirdiği kalp kapakçığı değişimi operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli‘ye Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir cerrahi müdahale ile kalp kapakçığı değişimi operasyonu geçirdiğini öğrendim. Durumunun iyi olduğu bildirilen Sayın Bahçeli ve MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum."

MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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