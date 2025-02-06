MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatırıldı. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının yenilendiği aktarıldı.

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MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Hastanede yapılan değerlendirmeler sonucunda Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle 4 Şubat günü Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

KALP KAPAKÇIĞI YENİLENDİ

MHP liderinin bugün geçirdiği operasyon ile kalp kapakçığının yenilendiği bildirilirken, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı ve sağlık durumunun son derece iyi olduğu ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE MESAİYE DEVAM EDECEK

Bahçeli'nin odasında dinlendiği; kısa sürede hastane sürecinin tamamlanarak günlük yaşantısına devam edeceği aktarıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne? - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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